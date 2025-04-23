ABD İmalat PMI Beklentilerin Üzerinde

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 50,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda geçen aya kıyasla 0,5 puan artışla 50,7'ye yükseldi.

İmalat sektöründe genişlemeye işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 49 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, martta 50,2 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında

ABD'de hizmet sektörü PMI ise nisanda aylık 3 puan azalışla 51,4'e düştü.

Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan endeksin, 52,8 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Azalmasına rağmen hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, martta 54,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda aylık bazda 2,3 puan azalarak 51,2'ye indi.

Söz konusu dönemde 16 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, martta 53,5 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.