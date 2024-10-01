ABD İmalat PMI Eylülde Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İmalat PMI Eylülde Beklentileri Aştı

Eylül ayında ABD imalat sanayi PMI 47,2 olarak gerçekleşti, daralma devam ediyor ancak bazı sektörde büyüme gözlemlendi.

01.10.2024 18:16
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NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 47,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, eylülde bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 47,2 oldu.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 47,6 değerini alacağı yönündeydi.

Üretim endeksi, eylülde aylık 5 puan artışla 49,8'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 1,5 puan yükselerek 46,1'e çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 2,1 puan azalışla 43,9'a indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 13 sektörde daralma yaşandı.

Petrol ve kömür ürünleri, gıda, içecek ve tütün ürünleri, tekstil, mobilya ve ilgili ürünler ile çeşitli üretim sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise baskı ve ilgili destek faaliyetleri, plastik ve kauçuk ürünler, ahşap ürünler, giyim, deri ve ilgili ürünler, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, metalik olmayan mineral ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, kağıt ürünleri, makineler, kimyasal ürünler, işlenmiş metal ürünleri ile bilgisayar ve elektronik ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de eylül ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi eylülde 47,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 47 olarak açıklanan endeks, ağustosta 47,9 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Eylülde Beklentileri Aştı - Son Dakika

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