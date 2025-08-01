ABD İmalat Sektörü Daralıyor

ABD'de, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 48'e inerek sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayisi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayisi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 puan azalışla 48 değerine düştü.

Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın yavaşladığını gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 49,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, haziranda 49 değerini almıştı.

Üretim endeksi, temmuzda aylık 1,1 puan artışla 51,4'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,7 puan artarak 47,1'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,6 puan düşüşle 43,4'e geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme görülürken, 10 sektörde daralma yaşandı.

Hazır giyim, deri ve ilgili ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri, metal dışı mineral ürünler, tekstil fabrikaları, çeşitli imalat, mobilya ve ilgili ürünler ile birincil metaller sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise baskı ve ilgili destek faaliyetleri, kağıt ürünleri, kimyasal ürünler, makineler, ahşap ürünler, işlenmiş metal ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünler, ulaşım ekipmanları, elektrikli ekipmanlar, ev aletleri ve bileşenleri ile gıda, içecek ve tütün ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde hafif yukarı yönlü revizyon

Öte yandan S&P Global de temmuz ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi temmuzda 49,8 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde, endeksin 49,5 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, haziranda 52,9 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.