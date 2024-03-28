ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmek önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya ortalamasından daha yüksek seviyede büyüme performansı gösterdiğini ve ekonomik verilerin olumlu olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerle ilgili olarak da konuşan Yılmaz, İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü olmadığını ve adayları Murat Kurum'un İstanbul'u afetlere hazırlayacağını ve ulaşım konusunda çalışacağını belirtti.