Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.
Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olmanın getirdiği faydalarla birlikte çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir ekonominin ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, net kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'üne yaklaşmasıyla yüksek borç yükünün ve mali dinamikleri güçlendirmek için Kongre'de iki partinin iş birliğini sağlamadaki zorlukların kredi zayıflıkları olduğu kaydedildi.
S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin resesyondan kaçınması ve "yumuşak iniş" yapmayı başarmasıyla bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği, ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de ise yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi öncelikli konu olarak gördüklerini ve para politikalarıyla, maliye politikalarıyla ve yapısal reformlarla bir programı hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve küresel ekonomik durumu da değerlendirdi. Ayrıca, yerel seçimlerin makro politikaları etkilemediğini vurguladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının azaldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya ortalamasından daha yüksek seviyede büyüme performansı gösterdiğini ve ekonomik verilerin olumlu olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerle ilgili olarak da konuşan Yılmaz, İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü olmadığını ve adayları Murat Kurum'un İstanbul'u afetlere hazırlayacağını ve ulaşım konusunda çalışacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kapaklı'da yaptığı ziyaretlerde kişi başı milli gelirde tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti. Işıkhan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin çalışma hayatını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırttığını belirtti. Aydın, Türkiye'nin ihracat rakamlarının yükseldiğini ve işsizlik oranının düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini ve ekonomik verilerin iyiye doğru devam ettiğini söyledi. Aydın, tasarruf ve enflasyonla mücadele konularına da dikkat çekerek, iş dünyasının önlemler alması gerektiğini ifade etti.
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