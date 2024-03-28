ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu 'AA+' ve kısa vadeli kredi notunu 'A-1+' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan' olarak korudu. ABD'nin sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olmasının ülke notunun temelini oluşturduğu belirtildi. Ancak, yüksek borç yükü ve mali dinamikleri güçlendirmek için Kongre'de iş birliği sağlamada zorluklar kredi zayıflıkları olarak kaydedildi. S&P, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiğini ve önümüzdeki yıllarda büyümenin yavaşlayacağını tahmin etti.

28.03.2024 01:59  Güncelleme: 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olmanın getirdiği faydalarla birlikte çeşitlendirilmiş ve dayanıklı bir ekonominin ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, net kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'üne yaklaşmasıyla yüksek borç yükünün ve mali dinamikleri güçlendirmek için Kongre'de iki partinin iş birliğini sağlamadaki zorlukların kredi zayıflıkları olduğu kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin resesyondan kaçınması ve "yumuşak iniş" yapmayı başarmasıyla bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği, ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de ise yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmeyi öncelikli konumuz olarak görüyoruz
    23:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmeyi öncelikli konumuz olarak görüyoruz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi öncelikli konu olarak gördüklerini ve para politikalarıyla, maliye politikalarıyla ve yapısal reformlarla bir programı hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve küresel ekonomik durumu da değerlendirdi. Ayrıca, yerel seçimlerin makro politikaları etkilemediğini vurguladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının azaldığını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmek önceliğimiz
    23:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmek önceliğimiz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya ortalamasından daha yüksek seviyede büyüme performansı gösterdiğini ve ekonomik verilerin olumlu olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerle ilgili olarak da konuşan Yılmaz, İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü olmadığını ve adayları Murat Kurum'un İstanbul'u afetlere hazırlayacağını ve ulaşım konusunda çalışacağını belirtti.

  • Bakan Vedat Işıkhan:
    23:12 Bakan Vedat Işıkhan: "Kişi başı milli gelir tarihin en yüksek seviyesine geldi"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kapaklı'da yaptığı ziyaretlerde kişi başı milli gelirde tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti. Işıkhan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin çalışma hayatını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

  • ASKON Genel Başkanı: Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtıyor
    23:07 ASKON Genel Başkanı: Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtıyor

    Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırttığını belirtti. Aydın, Türkiye'nin ihracat rakamlarının yükseldiğini ve işsizlik oranının düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini ve ekonomik verilerin iyiye doğru devam ettiğini söyledi. Aydın, tasarruf ve enflasyonla mücadele konularına da dikkat çekerek, iş dünyasının önlemler alması gerektiğini ifade etti.


00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
21:12 CHP lideri Özel’den, Sarıyer Belediye Başkanı’na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin CHP lideri Özel'den, Sarıyer Belediye Başkanı'na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 02:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Kredi Notu Teyit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement