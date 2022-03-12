ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

12.03.2022 09:43
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 527'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 218 adet arttı.

Perşembe gününü 109,33 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 112,67 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 106,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 106,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


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