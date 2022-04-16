ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

16.04.2022 09:08
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Nisan döneminde, önceki haftaya göre 2 artışla 548'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 204 adet arttı.

Perşembeyi 111,23 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma günü resmi tatil dolayısıyla işleme kapalıydı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise perşembeyi 106,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


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