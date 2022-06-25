ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

25.06.2022 09:56
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Haziran haftasında önceki haftaya göre 10 adet artışla 594'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı.

Perşembe gününü 110,05 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 107,06 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 104,27 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

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