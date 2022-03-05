ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Şubat-4 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 519'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 209 adet arttı.

Perşembe gününü 110,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 118,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 115,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 107,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.