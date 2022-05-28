ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 2 azalışla 574'e indi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 215 adet arttı.
Perşembe gününü 114,17 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 115,56 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 115,07 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 114,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika