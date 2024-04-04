ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 200 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 200 bin varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil artarak 451 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 600 bin varil artışla 363 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalarak 227 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi.
Petrol üretimi değişmedi
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 85 bin varil azalarak 6 milyon 618 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 159 bin varil azalarak 4 milyon 22 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Mart haftasında değişmeyerek 13 milyon 532 bin varil olarak kayıtlara geçti.
EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,6 milyon varil olması bekleniyor.
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