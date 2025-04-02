ABD Özel Sektör İstihdamı Mart’ta Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Özel Sektör İstihdamı Mart’ta Beklentileri Aştı

ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında 155 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

02.04.2025 16:16
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ABD'de özel sektör istihdamı, martta 155 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında 155 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 118 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin şubat ayı verisi ise 77 binden 84 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 52 bin, orta ölçekli işletmelerde 44 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 59 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 132 bin, üretim sektöründe 23 bin kişilik artış kaydetti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, martta yıllık ücret yüzde 4,6 arttı. Yıllık ücret artışı şubatta yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, politika belirsizliği ve karamsar tüketicilere rağmen mart ayı verisinin tüm sektörler için olmasa da ekonomi ve her ölçekteki işverenler açısından olumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Özel Sektör İstihdamı Mart’ta Beklentileri Aştı - Son Dakika

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