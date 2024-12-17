ABD Sanayi Üretimi Düşüşte

Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi, kasımda artacağı beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Düşüşünü üçüncü aya taşıyan sanayi üretimi ekimde yüzde 0,4 düşmüştü.

Sanayi üretimi kasımda yıllık bazda da yüzde 0,9 geriledi.

İmalat sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,5 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,7 düşmüştü.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının 77,3 olması öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 77 olarak kaydedilmişti.