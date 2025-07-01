ABD, Suriye'de 518 Yaptırımı Kaldırdı

NEW ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin kalkınması, hükümetinin işleyişi ve ülkenin sosyal dokusunun yeniden inşası için kritik öneme sahip 518 kişi ve kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından, Başkan Donald Trump'ın bugün imzaladığı Suriye'ye yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bugünkü kararnamenin daha önce Suriye'ye kapsamlı yaptırımlar getiren kararları iptal ettiğine değinilen açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileriyle bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların sürdürülmesi için ise yetkilerin genişletildiği vurgulandı.

Açıklamada, Esed rejimi ve diğer istikrarsızlaştırıcı aktörlere karşı yeni yaptırımların uygulamaya alındığı bildirildi.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 518 kişi ve kurumu yaptırım listesinden çıkardığı kaydedilen açıklamada, bu adımla Suriye'nin kalkınması, yeni hükümetin faaliyetleri ve ülkenin sosyal yapısının yeniden inşası açısından kritik görülen aktörlerin üzerindeki mali kısıtlamaların kaldırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada ancak Esed rejimiyle bağlantılı veya terörle mücadele ve İran'a yönelik yaptırımlar çerçevesinde risk teşkil eden 139 kişi ve kurum yeni yaptırım listelerine eklendiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Başkan Trump'ın verdiği söz doğrultusunda, bugün atılan bu adımlar Suriye'ye küresel ticaretle yeniden bütünleşme ve uluslararası güveni yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Sahadaki ilerlemeyi izlemeye devam ederken, Esed'in yandaşlarının, teröristlerin ve diğer yasa dışı aktörlerin Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini önlemeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.