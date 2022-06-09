AKAMİB mayısta 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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AKAMİB mayısta 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat yaptı

09.06.2022 11:34
AKAMİB mayısta 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mayıs ayında 62 milyon 950 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mayıs ayında 62 milyon 950 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-mayıs döneminde yüzde 13,5 artışla 390 milyon 477 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Mevcut pazarlarda büyürken, yeni pazarlar da kazandıklarını aktaran Kılıçer, "AKAMİB mayıs ayında yüzde 5,2'lik artışla 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat ülkelere göre incelendiğinde Irak'ın ilk sırada olduğu görüldü. Irak'ı Almanya ve İsrail takip etti. Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçer, birliklerinin alt grup bazında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKAMİB mayısta 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

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