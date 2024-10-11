ABD ÜFE'de Beklentilerin Altında Değişim - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ÜFE'de Beklentilerin Altında Değişim

Eylülde ABD ÜFE, aylık bazda değişmedi, yıllık artış ise yüzde 1,8 ile tahminlerin üzerindedir.

11.10.2024 16:16
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NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 1,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, ağustosta yüzde 0,2 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise eylülde yüzde 1,8 oldu. Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,6 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ağustosta yüzde 1,9 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ÜFE'de Beklentilerin Altında Değişim - Son Dakika

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