Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı ' Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Adana'da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi - Son Dakika

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