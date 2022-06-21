Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

21.06.2022 14:42
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,202 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,202 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,4897,202
ArpaKg6,0016,037

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Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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