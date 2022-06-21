Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,202 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
Edirne Ticaret Borsası'nda yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin liradan işlem gördü
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,489
|7,202
|Arpa
|Kg
|6,001
|6,037
Kaynak: AA
Ekonomi, Son Dakika
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