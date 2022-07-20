Adilcevaz'da biçerdöverlerle buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Adilcevaz'da biçerdöverlerle buğday hasadı başladı

20.07.2022 11:28

Adilcevaz'da biçerdöverlerle buğday hasadı başladı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ekilen 63 bin 500 dönümlük alanda ekilen buğdayın hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi.

Adilcevaz'da biçerdöverlerle buğday hasadı başladı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ekilen 63 bin 500 dönümlük alanda ekilen buğdayın hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi.

Buğday hasadı için Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen biçerdöverciler, ilçeye bağlı Aydınlar beldesinde köy muhtarlarıyla fiyat konusunda anlaştıktan sonra Gülistan Ovası'nda iş başı yaptı.

Çiftçilerden Behçet Erçetin, Gülistan Ovası'nın bereketli ve verimli bir bölge olduğunu belirterek, "Bizim en büyük beklentimiz buğdaydır. İnşallah ilçemiz açısından hayırlı olur" dedi.

Çiftçilerden Hürriyet Erçetin ise biçerdöverlerle buğday hasadına başladıklarını belirterek, "65 bin dönüm arazide Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biçerdöverci Kerim Şimdi de, Mardin'den geldiklerini söyleyerek, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Dün biçerciler ve muhtarlar bir araya gelerek fiyat konusunda mutabık kaldık. Şimdi buğday biçmeye devam ediyoruz. Belirli bir sürede işimizi toparlayıp tekrar geldiğimiz yere geri dönüş yaparız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adilcevaz'da biçerdöverlerle buğday hasadı başladı - Son Dakika

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