Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

04.03.2022 08:50
Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar'da bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Afyonkarahisar'da bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 600 bin lira ile 700 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 18 bin lira ile 21 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 16 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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Karahisar, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek - Son Dakika
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