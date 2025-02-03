Afyonkarahisar\'da İstihdam Toplantısı

Ekonomi

Afyonkarahisar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve teşvik edici önlemler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

2024 yılında yürütülen faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılında faaliyete geçecek olan firmalar ve istihdama yönelik atılacak adımlar da ele alındı. - AFYONKARAHİSAR