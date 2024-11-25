Afyonkarahisar'da Yüzde 50 Hibeli Buğday Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar'da Yüzde 50 Hibeli Buğday Projesi

Afyonkarahisar\'da Yüzde 50 Hibeli Buğday Projesi

Ilde 5 milyon TL'lik buğday yetiştiriciliği projesiyle, 300 ton tohum dağıtılacak.

25.11.2024 12:38
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak, çiftçilere bu yıl İl Özel İdaresi destekli yüzde 50 hibeli buğday yetiştiriciliği projesi hazırlandığı kaydederek, "Projemizin toplam bedeli 5 milyon TL olup, 2 milyon 500 bin TL'si İl Özel İdaresi, 2 milyon 500 bin TL'si üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çiftçilere tohum dağıtım programı düzenlendi. Dağıtım töreninde konuşan Parlak, "İl Müdürlüğümüz tarafından üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, tohum teminine yardımcı olmak, hububat açığı olan ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 50 hibeli buğday yetiştiriciliği projesi hazırlanmıştır. Projemizin toplam bedeli 5 milyon TL olup 2 milyon 500 bin TL'si İl Özel İdaresi, 2 milyon 500 bin TL'si üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır. Proje ile yaklaşık 300 ton tohum temin edilerek üreticilere dağıtılması hedeflenmektedir. Proje merkez ve ilçelerimizde uygulanmaktadır. Proje çerçevesinde merkez üreticilerimize Bakanlığımız Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve TİGEM tarafından üretilen Bayraktar 2000 Ekmekik buğday çeşidinin dağıtımı yapılacaktır. Merkezde yaklaşık 250 üreticimize 32 bin 250 kg buğday tohumu dağıtımı yapılarak yaklaşık bin 300 da alanda ekiliş yapılması sağlanacaktır.

Proje çerçevesinde başta Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı olmak üzere, milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı çiftçilerimiz adına şahsım ve kurumum olarak teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Yüzde 50 Hibeli Buğday Projesi - Son Dakika

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