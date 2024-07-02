Afyonkarahisar Sandıklı'da Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar Sandıklı'da Hububat Hasadı Başladı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Hububat Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hububat hasadı arpa hasadı ile başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Asım Türk, arpa hasadından sonra ilçede 10 gün içinde buğday hasadının da başlayacağını belirtti. Hasadın başladığı şu günlerde bazı üreticilerin ise don ve fare istilası nedeniyle düşük verim elde ettiği ifade edildi.

02.07.2024 14:32
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hububat hasadı arpa hasadı ile başladı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Asım Türk, arpa hasadından sonra ilçede 10 gün içersin de buğday haşatının da başlayacağını belirtti. Arpa hasatının yaklaşık 20 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Türk, randevu sistemi ile alım yapan TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), arpanın kilogramını 7 lira 25 kuruşa, ekmeklik buğdayın kilogramının 8 TL ile 9 TL 75 kuruş arası alım yapıyor. Ayrıca arpada 75 kuruş buğdayda 1 lira 75 kuruş destek verilecek. Türk açıklamasında, "Bu yıl mayıs ayında gerçekleşen don patates ve pancarda açıkça fark edilirken, arpa ve buğdayların da danesine zarar verdi. Bu don alayı arpa ve buğdaylarının başaklarının yeşil olduğunda ilk etapta fark edilmese de ciddi verim kaybına neden oldu. Daha sonra mevsimin kurak ve sıcak geçmesi nedeni ile toparlanamayan arpa ve buğdaylar arazide başa çıkılmayan fare istilası nedeni ile de ayrı bir verim kaybına maruz kaldı. Bu sebeplerden dolayı hasadın başladığı şu günlerde bazı üreticilerimiz 150 ile 200 kg kadar ancak ürün elde edebildi" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Sandıklı'da Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

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