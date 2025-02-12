AGCO ve SDF'den Traktör İş Birliği

Ekonomi

Tarım makineleri şirketi AGCO ile dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden SDF iş birliğine gitti. Bu kapsamda, AGCO'nun Massey Ferguson markası için tarım üreticilerine yönelik daha verimli, düşük-orta beygir gücünde traktör portföyü sunacak bir tedarik anlaşması imzalandı.

Tarım makineleri şirketi AGCO, dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden SDF ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında AGCO'nun Massey Ferguson markası için tarım üreticilerine yönelik daha verimli, düşük- orta beygir gücünde traktör portföyü sunacak bir tedarik anlaşması imzalandı. 2025 yılı ortalarından itibaren SDF, 85 beygir gücüne kadar olan tescilli traktörlerini küresel birçok pazar için üretecek.

Massey Ferguson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Luis Felli, "AGCO ve Massey Ferguson'un 'Önce Çiftçi' yaklaşımı, çiftçilerimize sürekli olarak olağanüstü bir deneyim sunmaya odaklanmıştır. Dünya çiftçilerine hizmet etmek konusundaki tutkumuzu paylaşan SDF ile bir iş birliğimizin olması bizi son derece gururlandırmaktadır. Bu birliktelik, Massey Ferguson'un düşük ve orta beygir gücü traktör segmentindeki küresel pozisyonunu güçlendirecek ve daha fazla çiftçiye verimliliklerini artırmalarını ve karlarını maksimize etmelerini sağlayacak sade, güvenilir ve yüksek kaliteli ekipmanlar sunmamıza imkan tanıyacaktır" dedi.

SDF Baş Ticari Sorumlusu Alessandro Maritano, "SDF'nin dikey entegre üretim sisteminin tüm tesislerimizdeki verimliliğini vurgulayan bu anlaşmayı yapmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, dünya çapında mükemmellik ve yenilik sağlayan, tescilli ana bileşenlerin tasarlanması ve üretilmesi konusundaki şirket içi uzmanlığımızın ve bilgi birikimimizin değerini doğruluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL