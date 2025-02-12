AGCO ve SDF'den Traktör İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AGCO ve SDF'den Traktör İş Birliği

AGCO, SDF ile iş birliği yaparak Massey Ferguson markası için verimli traktör portföyü sunacak.

12.02.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım makineleri şirketi AGCO ile dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden SDF iş birliğine gitti. Bu kapsamda, AGCO'nun Massey Ferguson markası için tarım üreticilerine yönelik daha verimli, düşük-orta beygir gücünde traktör portföyü sunacak bir tedarik anlaşması imzalandı.

Tarım makineleri şirketi AGCO, dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden SDF ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında AGCO'nun Massey Ferguson markası için tarım üreticilerine yönelik daha verimli, düşük- orta beygir gücünde traktör portföyü sunacak bir tedarik anlaşması imzalandı. 2025 yılı ortalarından itibaren SDF, 85 beygir gücüne kadar olan tescilli traktörlerini küresel birçok pazar için üretecek.

Massey Ferguson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Luis Felli, "AGCO ve Massey Ferguson'un 'Önce Çiftçi' yaklaşımı, çiftçilerimize sürekli olarak olağanüstü bir deneyim sunmaya odaklanmıştır. Dünya çiftçilerine hizmet etmek konusundaki tutkumuzu paylaşan SDF ile bir iş birliğimizin olması bizi son derece gururlandırmaktadır. Bu birliktelik, Massey Ferguson'un düşük ve orta beygir gücü traktör segmentindeki küresel pozisyonunu güçlendirecek ve daha fazla çiftçiye verimliliklerini artırmalarını ve karlarını maksimize etmelerini sağlayacak sade, güvenilir ve yüksek kaliteli ekipmanlar sunmamıza imkan tanıyacaktır" dedi.

SDF Baş Ticari Sorumlusu Alessandro Maritano, "SDF'nin dikey entegre üretim sisteminin tüm tesislerimizdeki verimliliğini vurgulayan bu anlaşmayı yapmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, dünya çapında mükemmellik ve yenilik sağlayan, tescilli ana bileşenlerin tasarlanması ve üretilmesi konusundaki şirket içi uzmanlığımızın ve bilgi birikimimizin değerini doğruluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AGCO ve SDF'den Traktör İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: AGCO ve SDF'den Traktör İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.