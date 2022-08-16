AHKİB'in Temmuz ayı ihracatı 30,8 milyon dolar - Son Dakika
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AHKİB'in Temmuz ayı ihracatı 30,8 milyon dolar

16.08.2022 12:51
AHKİB'in Temmuz ayı ihracatı 30,8 milyon dolar

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, temmuz ayında 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, temmuz ayında 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında ihracat artışı sağladıklarını belirten Başkan Gürkan Tekin, en yüksek ihracat değerlerine İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında ulaştıklarını, ihracat hacminde en güçlü performansı Slovakya pazarında yakaladıklarını bildirdi. Başkan Tekin, Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda (IFCO) doğacak fırsatları da en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rakamlarını daha yukarılara taşımanın gayretini göstereceklerini söyledi.

"IFCO'daki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz"

Dünya genelinde artan resesyon kaygılarından kaynaklı daralan pazarlarda mevcudu korumak için yoğun çaba gösterdiklerini, bunun yanında yeni pazar arayışlarının da durmaksızın devam ettiğini belirten Başkan Tekin, bu süreçte sektörün uluslararası organizasyonlarla gerçekleştirdiği açılımların çok önemli olduğunu kaydetti. İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na 100 ülkeden 5 binin üzerinde nitelikli alıcının katılımının beklendiğini, bu önemli organizasyonun başarıya ulaşması için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) destekçisi olduklarını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, "Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün Anadolu'yu sürdürülebilir, çevre dostu yeşil fabrikalarla üretim üssüne çevirip İstanbul'u küresel hazır giyim endüstrisinin merkezi konumuna getirme hedefi bulunuyor. Bu çerçevede sektör dinamiklerimiz İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na büyük önem veriyor. Biz de AHKİB ailesi olarak sektör paydaşlarımızla eşgüdüm içinde hareket ederek üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. İlki geçen şubat ayında gerçekleştirilen fuarda 600'e yakın yerli ve yabancı firma ile 12 bini aşkın yabancı ziyaretçiyi ağırlayan sektörümüz, Ağustos'un son haftasındaki dev etkinliğin 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefine kaldıraç etkisi yapmasını öngörüyor. Çok ciddi hazırlıkların yapıldığı fuara Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden, İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekleniyor. Kadın, erkek, çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona kadar tüm ürün gruplarını tek çatı altında toplayan ve ihracat hedeflerimizde kaldıraç etkisi oluşturacak bu fuardan AHKİB üyesi firmaların da payını alacağına inanıyoruz" dedi.

"Temmuz ayında Slovakya'ya ihracatımız artışı yüzde 103 bini aştı"

Temmuz ayında Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 1,62 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştığını, bölge ihracatının ise 30 milyon 834 bin dolar düzeyinde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

"Temmuz ayında ihracatının yüzde 76'sını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek dış satım değerleri İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında elde etti. AHKİB olarak İspanya'ya 6,6 milyon dolarlık, Hollanda'ya 6,3 milyon dolarlık ve Almanya'ya 4,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek değeri yüzde 103 bin 318 artış ve 561 bin dolar değer ile Slovakya pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 181 artış ve 2,6 milyon dolar değer ile Fransa takip etti. Temmuz ayında 3 bin 212 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en çok bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ihraç etti. Birliğimiz, bayan dış giyimde yüzde 7 azalışla 14,8 milyon dolarlık, bay dış giyimde 22 artışla 6,7 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada yüzde 15 artışla 3,4 milyon dolarlık ihracata imza attı."

Başkan Gürkan Tekin, daralan piyasaların yanında finansmana ulaşım noktasında sıkıntıların her geçen gün arttığını kaydederek bu geçiş sürecinde hükümetten, gerek uygun finansmana ulaşımın kolaylaştırılması gerekse destek miktarlarının artırılması noktasında daha fazla destek talep ettiklerini kaydetti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

İspanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AHKİB'in Temmuz ayı ihracatı 30,8 milyon dolar - Son Dakika

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