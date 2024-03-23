Ajda Model Bilezikler Moda Oldu

SAMSUN (İHA) – Geniş ve gösterişli bileziklerin yerini zarif görünümü, inceliği ve dikkat çekmemesi ile ajda modeli bilezikler aldı.
Giyim ve teknolojide olduğu gibi ziynet eşyalarında da moda değişmeye başladı. Kadınlar eskiye nazaran gösterişli ve geniş bileziklerin yerine ince ve dayanıklı, modern bileziklere yöneldi. Bir kola 20 tane takılsa bile dikkat çekmeyen ajda model bilezikler, son dönemde kadınların vazgeçilmezi oldu.
"Ajda model bileziklere talep arttı"
Ajda medel bileziklere talep atmasının sebebinin moda ve gösterişsizlik olduğuna değinen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Son dönemde ajda model bileziklere rağbet var. Ajda bilezik modeli 1970'li yıllarda oldukça meşhurdu. Bu bileziklerin özellikleri: Gösterişli değil, kolda yer tutmuyor, çok miktarda olmasına rağmen yan yana taktığınızda dikkat çekmiyor. Ayrıca geniş bileziklerden daha modern görünüyorlar. İnce ve sert olmasından dolayı modaya da uyuyor. Daha kibar ve zarif olduğundan çok tercih ediliyor. Kola takıp, çıkartması da oldukça kolay. Deforme olması zor olan bu ajda bilezikleri, deforme olursa da kolay düzeltiliyor. Ayrıca halk arasında 'bozarken normal bilezikten daha karlı olurum' düşüncesi var. Öyle bir durum söz konusu değil. Tüm bilezikler aynı fiyattan bozduruluyor. Geniş bileziklerden 10 tane yan yana taksanız kolunuzun tamamı doluyor ve çok göze batıyor. Ancak 10 ajda model bilezik, diğerinin 2 tanesi kadar bile yer kaplamıyor. Bu manada güvenlik anlamında da iyi oluyor. Özellikle son dönemde kadınlar ajda model bileziklere oldukça rağbet göstermeye başladılar. Altında bugün için moda olan bilezik türü ajda model bilezik" dedi.
"Merkezin açıkladığı fiyatlar ile kuyumcular arasında 200-250 TL fark var"
Resmi satış rakamları ile kuyumcuların altın satış fiyatlarındaki farkın nedenini de açıklayan Başkan Özman, "Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark var. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark oluşturuyor. Yani merkezin açıkladığı resmi kurla serbest piyasadaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluşuyor. Bugün itibari ile kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL'den, çeyrek altını 4 bin 360 TL'den, yarım altını 8 bin 720 TL'den, tam altını 17 bin 440 TL'den, gram altını da 2 bin 510 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.
"Kuyumcuların bile gram altına ulaşması son derece zorlaştı"
Artan talep karşısında piyasada gram altın bulmanın zorlaştığına da değinen Özman, "Gram altına talep seçim öncesinde oldukça arttı. Maalesef yüzük ve küpe satışımız yok ama gram altına ciddi anlamda talep patlaması var. Bu talebi, ürün karşılayamıyor. Biz kuyumcuların gram altına da ulaşması son derece zorlaştı. Altın ithalatına sıkılaştırmanın getirilmesi, altın üreten firmaların da daha çok 50 gramlık ürünler basması gram altına ulaşmayı zorlaştırdı. Piyasada olan gram altınlar da genelde yüksek gramajlı oluyor bu da talebi karşılayamıyor. Herkes almaya çalışırken, elinde gram altın olan vatandaşlar da bozdurmaya yanaşmıyor. 1 gram ve 5 gram altın piyasada çok az bulunurken, 10, 20 ve 50 gram altınlar bulunuyor. 20 kişi altın almaya geliyorsa bunun 1 kişisi 50 gram ve üzeri altın talep ediyor. Kalan 19 kişi 1 ve 5 gram almak istiyor. 20 gramın üstünde altın talep edene çok rastlamıyoruz" dedi. - SAMSUN
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