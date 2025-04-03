Akaryakıt fiyatlarında çifte değişiklik olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında çifte değişiklik olacak

Akaryakıt fiyatlarında çifte değişiklik olacak

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik bekleniyor. Buna göre, benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Oto gazda da 81 kuruş indirim öngörülüyor.

03.04.2025 11:47
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Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte yarından itibaren geçerli olacak şekilde, benzine zam, oto gaza ise indirim bekleniyor.

BENZİNE ZAM OTO GAZA İNDİRİM

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında çifte değişiklik olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY:
    bagıra bagıra HUKUMET İSTİFA. 27 11 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BİLİN BAKALIM DÜN GELMESİ GEREKEN ZAM NEDEN İPTAL EDİLDİ BUGUN YENİDEN ZAM GELİCEK :d ÇÜNKÜÜÜÜ ENFLASYON ORANI DÜŞÜK ÇIKSIN DİYE BUGUN TÜİK ENFLASYONU ACIKLADI :d 30 4 Yanıtla
  • akil:
    yaw kardeşim biz çiftçiler olarak mazotu kullanıyoruz, mahsulümüze üç seneki fiyatları veriyorsunuz ama girdiler olan;mazot,gübre,yedek parça,ilaç,işçilik,vs hergün zam üstüne zam yapıyorsunuz batırdınız bizi, ey tarım bakanı nerdesin? 17 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Sahtekârlar vatandaşı duduklemek dışında bı şey bilmiyorlar 13 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    hani zammı uptal etmıslerdı...gelır yıne dedık geldı.. 8 1 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    bi düşün artık yakamızdan be 8 1 Yanıtla
  • 2147saloh:
    hani gabarda petrol bulmuştuk bu neyin zammı anlamadım 4 1 Yanıtla
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