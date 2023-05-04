Akaryakıtta indirim hem benzine hem motorine geliyor - Son Dakika
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Akaryakıtta indirim hem benzine hem motorine geliyor

04.05.2023 14:08

Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. 5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Dün gece yarısından itibaren ise motorinin fiyatı 1 lira 30 kuruş geriledi.

İKİSİNE DE İNDİRİM GELİYOR

5 Mayıs'tan itibaren de yine motorinde 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi şu anda İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruştan satılıyor. İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ise 20.35 TL'den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (7)
  • Ferhan Çelebi: bu kadar haine rağmen TÜRKİYEYİçok iyi yönetiyorsun.yola devam REİS. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Ethem Çetim : GARİBANIN YAKITI LPG LPG'YE YAPIN İNDİRİMİ.... Cevap Yaz 25 11 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Doldurun bidonlara seçimden sonra köşeyi dönün Ulan sandık senden korkmayan yansın Cevap Yaz 57 14 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

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