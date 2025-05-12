Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri

Akbank\'ta Üst Yönetim Değişiklikleri

Akbank, geleceğin bankacılığına uyum sağlamak için üst yönetimde önemli değişiklikler yaptı.

12.05.2025 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank, üst yönetim kadrosunda görev değişiklikleri gerçekleştirdiğini, geleceğin bankacılığına daha uyumlu bir organizasyon yapısına geçiş yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Akbank, başarılarının temel taşlarından biri olan sürdürülebilir liderlik anlayışı doğrultusunda üst yönetiminde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank için süreklilik, kurumsal miras ve bu mirası geleceğe taşıyan Akbanklılar her zaman vazgeçilmez olmuştur. 77 yıllık tarihimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz her bayrak değişimi, yalnızca bir görev devri değil, aynı zamanda kurumu daha da ileriye taşıma iradesinin güçlü bir yansımasıdır. Bu değişim de geleneğimizin doğal bir devamı niteliğindedir."

"Yeni atamaların tamamı Akbank'ın içinden yetişmiş liderlerden oluşuyor"

"Yeni atamaların tamamının bankamızın kendi içinden yetişmiş liderlerden oluşması, kurum kültürümüzün sağlamlığını ve çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz güveni bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu gelişme, aynı zamanda, bankamızda kariyer yollarının her seviyede açık olduğunun ve çalışma arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve emekleriyle en üst kademelere ulaşabileceklerinin somut bir göstergesidir" dedi.

"Çapraz yetkinlik geçişi Akbanklıların sahip olduğu derin bankacılık bilgisini, esnekliği ve değişime uyum kabiliyetini ortaya koyuyor"

"Yeni Genel Müdür Yardımcısı olan arkadaşlarımızla birlikte, ilgili iş birimlerimizde bir yenilenme, bir gençleşme de hayata geçmiş oluyor. Farklı iş birimlerinden, farklı liderlik pozisyonlarına geçen arkadaşlarımız ise kurum içinde neredeyse bir ilk olan çapraz yetkinlik geçişinin öncüsü oluyor. Bu gelişme, Akbanklıların sahip olduğu derin bankacılık bilgisini, esnekliği ve değişime uyum kabiliyetini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor."

"Yeni organizasyon yapımızla değişen bankacılık dünyasına uygun bir yapıya kavuştuk"

Gür, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Atamaların yanı sıra yeni organizasyonel değişikliklerle birlikte dönüşen bankacılık dünyasının ihtiyaçlarına daha çevik ve etkin şekilde yanıt verebilecek bir yapıya da kavuştuk. Bugüne kadar Akbank'a büyük katkılar sağlayan çok değerli liderlerimize emekleri için teşekkür eder, görevine yeni başlayan tüm arkadaşlarımıza da başarılar dilerim" dedi.

Bankanın organizasyonundaki değişikliklere göre, Emre Özben Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Zeynep Öztürk Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Genel Müdür Yardımcısı, Bülent Oğuz İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı, Çetin Düz Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı, Şebnem Muratoğlu Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben de Özlem Atik Kaptanoğlu Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Alper Bektaş KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Burcu Çalıcıoğlu Perakende Krediler Analitik ve Bireysel/Mikro Tahsis Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevlerine başlayacak. Burcu Civelek Yüce, Türker Tunalı, Gökhan Gökçay ve Dalya Kohen mevcut görevleriyle ilgili iş birimlerine liderlik etmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Akbank, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: Akbank'ta Üst Yönetim Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.