Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde "sürdürülebilirlik" odaklı iş birliği - Son Dakika
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Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde "sürdürülebilirlik" odaklı iş birliği

11.04.2022 13:06
Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde "sürdürülebilirlik" odaklı iş birliği

Akbank ve İklimsa, çatı güneş enerjisi paneli talebinde bulunan müşterilere özel çözümler geliştirmek için bir araya geldi.

Akbank ve İklimsa, çatı güneş enerjisi paneli talebinde bulunan müşterilere özel çözümler geliştirmek için bir araya geldi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, İklimsa, Akbank'ın Çatı GES (güneş enerjisi santrali) Yatırım Kredisi ürünü kapsamında iş birliği protokolüne imza attı.

Anlaşma kapsamında Akbank "çatı GES" kurulumlarının finansmanında özel ürün ve fiyatlar sunarak düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak ve müşterilerinin uçtan uca ihtiyaçlarının karşılanması için İklimsa ile EPC (Engineering, Procurement and Construction- Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) iş birliği yapacak.

Sürdürülebilir finansman çalışmaları kapsamında geçen sene "Çatı GES Yatırım Kredisi"ni sürdürülebilirlik odaklı ürünleri arasına ekleyen Akbank, bu ürünle çevresel ayak izini azaltmak, enerji verimliliği çalışmalarını hızlandırmak, temiz üretimin desteklenmesini sağlamak ve en önemlisi de karbon nötr yolculuklarında şirketlere destek olmayı amaçlıyor.

Akbank ile İklimsa, güneş enerjisi paneli talebinde bulunan kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel segmentteki tüm müşterilere özel çözümler geliştirmek üzere bir araya geldi. İş birliği, Çatı GES Yatırım Kredisi alanında tüm segmentlere özel çözümler sunan bugüne kadarki en kapsamlı ilk ve tek iş birliği olması nedeniyle de büyük önem taşıyor.

"Çatı GES kredimiz tüm segment ve sektörlere hizmet edecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşmeleri yer alan Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, müşterilerine özel sürdürülebilir finansman çözümleri ve iş birlikleriyle sektörde öncü rol oynadıklarını bildirdi.

İklim finansmanı alanında müşteri özelinde çözümler ürettiklerini aktaran Çelebioğlu, sektörlerin doğru finansman modeliyle düşük karbon ekonomisine geçişinde öncü olduklarını anlattı.

Çelebioğlu, sektör özelinde geliştirdikleri sürdürülebilir finansman ürünleriyle iklimsel riskleri fırsatlara dönüştürdüklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Çatı GES Yatırım Kredimizin bu noktada tüm segment ve sektörlere hizmet edecek şekilde genişletildiğini açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bireysel müşterilerimiz bina ve konut çatılarına bu ürünü konumlandırabilecekleri gibi, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimiz de bu ürünümüzden, sektör bazlı özel çözümlerle faydalanabilecekler. Bu noktada, iklimlendirme sektörü lideri İklimsa ile Çatı GES özelinde tüm segmentleri ilgilendiren sektördeki en geniş kapsamlı ilk ve tek iş birliğini yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz."

"Önemli bir iş birliğine imza attık"

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da 2021 itibarıyla çatı güneş enerji sistemleri iş modelinin yapılandırılması ve yaygınlaştırılması için yolculuğa başladıklarını anımsattı.

Çatı Güneş Enerji Sistemleri projesine dair çalışmalarını hızlandırdıklarını ve Akbank ile çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını kaydeden Öztorun, "Çatı GES talebinde bulunan kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel segmentteki tüm müşterilere özel çözümler sunmak ve uçtan uca ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öztorun, iş birliğinin müşterilerinin hedeflerine ulaşması anlamında Türkiye'ye önemli katkılar sunacağını bildirdi.

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Hakan Binbaşgil, Yatırım, Güneş, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde 'sürdürülebilirlik' odaklı iş birliği - Son Dakika


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