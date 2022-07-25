Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek - Son Dakika
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Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek

25.07.2022 12:23
Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Ordu'da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Ordu'da Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ordu'da çeşitli temaslarda da bulunacak olan Karaismailoğlu, Ordu Çevreyolu Şantiyesi'ne ilişkin bilgi alacak.

Karaismailoğlu, daha sonra Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Ordu Valiliğini ziyaret edecek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

AK Parti Ordu İl Başkanlığında partililere hitap edecek olan Karaismailoğlu, ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

İlçe belediyelerinin başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelecek olan Karaismailoğlu, Fatsa Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından Ordu'dan ayrılacak.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçatepe Tüneli'nde yarın ışık görünecek - Son Dakika

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