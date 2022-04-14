Akfen GYO: "Söğütlüçeşme'de AVM olmayacak" - Son Dakika
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Akfen GYO: "Söğütlüçeşme'de AVM olmayacak"

14.04.2022 13:29
Akfen GYO: "Söğütlüçeşme'de AVM olmayacak"

Akfen GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Akfen GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Söğütlüçeşme Projesi ile alakalı Özel Durum Açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında haberleştirildiği şekliyle, iştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. çatısı altında hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu alana kesinlikle bir alışveriş merkezi (AVM) yapılmayacaktır.

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'nu seferler açısından ihtiyacı olan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü'nü sağlamanın yanı sıra açık hava kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planladığımız projeye yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

Şirketimiz proje ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda farklı uluslararası işletme markaları ile imzaladığı gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde potansiyel işbirliklerini görüşmeye devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, alışveriş merkezi, Gayrimenkul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akfen GYO: 'Söğütlüçeşme'de AVM olmayacak' - Son Dakika


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