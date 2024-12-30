Akıllı Tarım Ideathonu Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akıllı Tarım Ideathonu Başlıyor

Eksim Holding, tarımda sürdürülebilirlik için üniversite öğrencilerine ideathon düzenliyor.

30.12.2024 19:17
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Eksim Holding'in tarımsal teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı düzenlediği "Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu" için başvuru süreci başladı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, "Yeteri Kadar En Doğru Karar" seferberliği çerçevesinde düzenlenen ideathon, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki altı ilin üniversite öğrencilerini tarımın geleceğine dair yenilikçi fikirler geliştirmeye davet ediyor.

Eksim Holding'in elektrik dağıtım hizmeti veren grup şirketi Dicle Elektrik'le birlikte gerçekleştirdiği Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu'na Diyarbakır Dicle, Şanlıurfa Harran, Mardin Artuklu, Batman, Siirt ve Şırnak üniversitelerinden katılıma açık olacak. Su ve enerji verimliliğine katkı sunmak, tarımda sürdürülebilirliği desteklemek ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen fikir yarışmasında kazananları çeşitli ödüller verilecek.

Tarımda akıllı teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin yarışacağı ilk aşama değerlendirmenin ardından belirlenen takımlar, çevrimiçi eğitimlere katılmaya ve mentorlük desteği almaya hak kazanacak. Dicle Elektrik Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek finalde ise katılımcılar fikirlerini jüri karşısında sunma fırsatı bulacak.

Birinci takım 100 bin lira, ikinci takım 75 bin lira ve üçüncü takım 50 lira ödülle ödüllendirilecek

Projeler, yenilik düzeyi, etki, çözümün ölçeklenebilirliği, takım yetkinlikleri, kullanıcı deneyimi ve ürün-pazar uyumu gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Katılımcı takımlar, eğitim ve mentorlük desteğinin yanı sıra para ödülü kazanma şansı da yakalayacak.

Birinci takım 100 bin lira, ikinci takım 75 bin lira ve üçüncü takım 50 lira ödülle ödüllendirilecek. Ayrıca kazanan projeler, Dicle Elektrik AR-GE ekibiyle işbirliği yapma ve Eksim Pulse Girişim Hızlandırma Programı'na doğrudan katılım fırsatı elde edecek.

Başvuruların 15 Ocak 2025'e kadar kabul edileceği 'Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu'nda, eğitim ve mentorlük süreçleri 10-12 Şubat 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, finali ise 15 Şubat 2025 tarihinde Dicle Elektrik Genel Müdürlük binasında fiziki bir etkinlikle gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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