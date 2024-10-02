Akiş GYO'dan %62 Kar Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akiş GYO'dan %62 Kar Artışı

Akiş GYO\'dan %62 Kar Artışı

Akiş GYO, 2024 ilk yarıda net karını %62 artırarak 1 milyar TL'yi aştı. Sürdürülebilir stratejiler etkili.

02.10.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akiş GYO, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62'lik bir artışla 1 milyar TL'yi aşan net karıyla dikkat çeken şirket, bu başarıyı güçlü operasyonel karlılığının yanında müşteri memnuniyetine odaklı sürdürülebilir finansal stratejilerine ve borç azaltma hedeflerine bağlı kalarak elde ettiğini açıkladı.

Akiş GYO, 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçlarda, geçen yılın aynı dönemine göre net kar artışının yüzde 62 seviyesine ulaşarak 1 milyar TL'yi aştığı görüldü. Raporda belirtildiği üzere, geçen yılın aynı dönemine göre şirketin hasılat artışı da TMS 29 uygulanmış hali ile yüzde 9 olarak gerçekleşti. Hasılat artışı TMS 29 uygulanmamış olarak ise yüzde 88 seviyesine ulaştı.

İlk yarıyılda sergilenen bu başarılı performansını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, şunları söyledi: "Geçen yılın aynı döneminde 666 milyon TL olan net karımız bu yıl 1 milyar TL'yi aşmıştır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre hasılatımızda yüzde 9'a varan artış yaşanırken, operasyonel karlılığımızın bir göstergesi olan FVÖK marjımız ise yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. Son 3-4 senede yoğunlaştığımız borç azaltma stratejisine de sadık kalarak net borcumuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azaltarak 65 milyon dolar seviyesine getirmeyi başardık".

"Sürdürülebilir finans alanında sektörümüzde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Şirket olarak finansal alanda sadece ekonomik başarıyı değil, aynı zamanda çevresel etkileri de düşünerek hareket ettiklerini belirten Levent Çanakçılı, sektörde sürdürülebilirlik odaklı finansal işlemlerle öncü olduklarını vurguladı. Bu kapsamda, elektrik tüketimi ve çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılması konusunda bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçerek HSBC Bank A.Ş. ile gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlikle ilintili ilk finansal işlemleri sonucunda, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı gençlerin yetişmesini sağlayan Young Guru Academy'ye bağışta bulunduklarını aktardı.

"Yüksek cirolar ve doluluk oranları ile etkin maliyet yönetimi, operasyonel karlılığa olumlu etki ediyor"

Levent Çanakçılı, şirketin yatırımları olan Akasya ve Akbatı AVM'nin tam doluluk oranlarına yakın seviyelerde operasyonlarına devam ettiğini, güçlü talep ve yüksek enflasyon nedeniyle mağaza cirolarının da son 2 senedir her çeyrek dönemde rekor tazeleyerek yeni zirveler yaptığını belirtti. Çanakçılı, bu durumun özellikle ciro farkı kaynaklı gelirlerin desteğiyle AVM'lerin toplam gelirlerinin TMS 29 uygulanmamış haliyle enflasyon üzerinde büyümesine katkı sağladığını sözlerine ekledi. Devreye alınan tasarruf tedbirlerinin de alışveriş merkezlerinin operasyonlarında karşılık bulduğunu ifade eden Çanakçılı, "Bu sayede operasyonel karlılığımız yüzde 68 mertebesinde gerçekleşti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akiş GYO'dan %62 Kar Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Akiş GYO'dan %62 Kar Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement