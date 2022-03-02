Akkim'e sürdürülebilir finans desteği - Son Dakika
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Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

02.03.2022 11:39
Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle ulusal ve uluslararası iş birlikleri yürüten Akkim Kimya, Garanti BBVA'dan Gender Loan yapısı kapsamında kredi aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefiyle ulusal ve uluslararası iş birlikleri yürüten Akkim Kimya, Garanti BBVA'dan Gender Loan yapısı kapsamında kredi aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı Akkim Kimya, ayrımcılığı önleme ve insan haklarını destekleme amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları yürütüyor. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact tarafından ortaya konan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş birliklerine devam eden şirket, "Target Gender Equality" programına katılarak daha fazla kadın lider ve eşit temsil çalışmalarına destek verdi. Yanındayız Derneği ve Impact 2030 Türkiye'nin Etki Konseyi üyelerinden Akkim, şirket içinde kurulan Çalışan Gönüllüğü ekibiyle bu alanda yeni projeler geliştirmeyi planlıyor.

Akkim, yeni bir uygulamaya daha imza attığını açıkladı. Açıklamaya göre Garanti BBVA'nın başlattığı "Gender Loan" yapısı kapsamında, Akkim Kimya'ya sürdürülebilir finans desteği sağlandı. Kimya sektöründe bir ilk olarak Gender Loan kredisi alan Akkim, böylelikle toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarına hız verecek. Şirketin bu alandaki uygulamaları Garanti BBVA'nın geliştirdiği metodolojiyle değerlendirilerek kredi faizinde indirim yapılacak.

"45 yıllık birikimimizle toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyoruz"

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlayan çalışmalarının ayrıntılarını anlattı. Bu alanda belirledikleri aksiyonları Akkimce markasıyla hayata geçireceklerini kaydeden Kipri, "45 yıllık birikimimizle Türkiye'nin öncü kimyasal ham madde üreticilerinden biri olarak, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda daima cinsiyet eşitliği ve adil olma ilkelerine öncelik veriyoruz. Bu düşünceyle Akkimce markası altında 2025 yılına dek neler yapabileceğimizi planladık. Bu yıl Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensibi'nin (WEPs) imzacısı olduk. Gelecek 3 sene içinde de operasyonel ve profesyonel seviyedeki kadın istihdamımızı kademe kademe artırma, çalışanlarımızın en az yüzde 75'ine kadın hakları eğitimi verilmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova ve Nazilli'deki kadın öğrencilere mentorluk, iş yerlerimizdeki süt odalarının yeniden düzenlenmesi, okulların açılış ve kapanış günlerinde çocuk sahibi kadın çalışanlarımıza izin, mevzuata 3 gün ek babalık izni ve ailelere yönelik ev ekonomisi ile çocuk gelişimi konularında eğitim programları gibi uygulamalar yürüteceğiz. Bu sayede sürdürülebilir gelecek idealinde değerli bir yer tutan toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının daha çok benimsenip yaygınlaşmasına anlamlı bir destek sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

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Garanti Bankası, Finans, Kredi, Akkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkim'e sürdürülebilir finans desteği - Son Dakika


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