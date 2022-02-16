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Aksa Akrilik net karını 2021'de yüzde 165 artırdı - Son Dakika

Aksa Akrilik net karını 2021'de yüzde 165 artırdı

16.02.2022 12:09
Aksa Akrilik net karını 2021'de yüzde 165 artırdı

Aksa Akrilik 2021 finansal performans sonuçlarını paylaştı.

Aksa Akrilik 2021 finansal performans sonuçlarını paylaştı. Açıklanan sonuçlara göre şirket, net karlılıkta yüzde 165'lik artışla 1 milyar 167 milyon TL seviyesini geride bırakırken hisse başına 1,85 TL brüt kar payı ile temettü dağıtacak.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan tabloya göre şirket, sene boyunca devam eden performansını koruyarak ciro, FAVÖK ve net karlılıkta yükseliş kaydetti.

CİRODA YÜZDE 103'LÜK ARTIŞ

Açıklanan sonuçlara göre Aksa Akrilik'in cirosu, 8 milyar 348 milyon 157 bin TL'ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 103 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK seviyesi de yüzde 85'lik artışla 1 milyar 701 milyon 541 bin TL oldu. Aksa Akrilik'in 2021 yılı net karlılık rakamı ise 1 milyar 167 milyon 208 bin TL'ye ulaştı ve yüzde 165'lik tırmanışa imza attı. Yüzde 90'lık kapasite kullanımı gerçekleştiren şirketin yatırım harcaması ise 627 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

DOWAKSA, 2021'DE KARLILIĞA KATKISINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI

DowAksa, Aksa Akrilik konsolide sonuçlarına yüzde 498'lik artışla 44 milyon 863 bin TL net karlılık katkısı sunarken cirosunu ise yüzde 68 yükselişle 981 milyon 357 bin TL'ye çıkarmayı başardı. DowAksa'nın yeni yatırımlarıyla birlikte, ilerleyen yıllarda Aksa sonuçlarına pozitif etkisinin katlanarak devam etmesi bekleniyor.

HİSSEDARLARA REKOR TEMETTÜ DAĞITILACAĞI DUYURULDU

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, pozitif finansal sonuçlarda katma değerli ürün ihracatının etkili olduğunu söyledi. Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde tekstil ve teknik ürünlerde akrilik elyafın tercih sebebi olduğunu ifade eden Taş, üretimdeki çeşitlilik ile yeni yatırımlarının geri dönüşlerini aldıklarını belirtti. Taş, açıklamasında, "Belirsizliklerle dolu 2021, Türk sanayisi için güçlü rakamlara ulaşılan bir yıl oldu. Girdi fiyatlarında artış yaşanmış olsa da Aksa Akrilik olarak maliyetlerimizi kontrol altında tutmayı başardık. İhracatımız sayesinde yılın son çeyreği itibarıyla da rakamlarımızı rekor seviyede yukarıya çektik. Paydaşlarımıza değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda hisse başına 1,85 TL brüt temettü dağıtacağız. 2022'de de sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık hedeflerimize doğru kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.


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Türk Lirası, Aksa, ciro, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik net karını 2021'de yüzde 165 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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