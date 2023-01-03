Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz

2013'ten bu yana uygulanan, tekel bayilerin akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya rekor zam geldi. Yeni zam oranlarını Twitter hesabından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.
Yüzde 230 oranında yapılan zamma göre, kesilen cezada alt limit 215 bin 337 TL, üst limit 1 milyon 60 bin TL oldu.
Zamma tepki gösteren Özgür Aybaş, Twitter'daki paylaşımında şunları söyledi: "Bu dükkanı kapat git anahtarını bize ver cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur."
"Tekel bayisi işleten bayileri nasıl yok ederiz nasıl batırırız muhabbetidir. Esnafın sesini duyurmayan vekâletimizi alan vekillerin bu konuda sessiz kalması esnafı korumaması daha da trajiktir. Anayasa MADDE 173. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır."
Öte yandan 2020 Ekim ayında TBMM'den geçen kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.
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