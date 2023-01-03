Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz - Son Dakika
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Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz

03.01.2023 21:38

Akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya yüzde 230 oranında zam geldi. Düzenlemeye göre cezada alt sınır 215 bin 337 lira olurken, üst sınır 1 milyon lirayı geçti. Karara tepki gösteren Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bu 'Dükkanı kapat git anahtarını bize ver' cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur." dedi.

2013'ten bu yana uygulanan, tekel bayilerin akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya rekor zam geldi. Yeni zam oranlarını Twitter hesabından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

1 MİLYON 60 BİN TL CEZA

Yüzde 230 oranında yapılan zamma göre, kesilen cezada alt limit 215 bin 337 TL, üst limit 1 milyon 60 bin TL oldu.

"BU DÜKKANI KAPAT GİT CEZASI"

Zamma tepki gösteren Özgür Aybaş, Twitter'daki paylaşımında şunları söyledi: "Bu dükkanı kapat git anahtarını bize ver cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur."

Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya büyük zam! Dükkanı satsalar ödeyemezler

"TEKEL BAYİLERİ NASIL BATIRIRIZ MUHABBETİ"

"Tekel bayisi işleten bayileri nasıl yok ederiz nasıl batırırız muhabbetidir. Esnafın sesini duyurmayan vekâletimizi alan vekillerin bu konuda sessiz kalması esnafı korumaması daha da trajiktir. Anayasa MADDE 173. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır."

Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya büyük zam! Dükkanı satsalar ödeyemezler

320 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLEBİLİYORDU

Öte yandan 2020 Ekim ayında TBMM'den geçen kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.

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Tekel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya rekor zam! Dükkanı satsalar kurtarmaz - Son Dakika
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