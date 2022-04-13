Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika
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Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği

13.04.2022 13:39
Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği

Aksaray'da çiftçi destekleme projeleri çerçevesinde yüzde 75 hibe ile 423 çiftçiye 3 farklı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Aksaray'da çiftçi destekleme projeleri çerçevesinde yüzde 75 hibe ile 423 çiftçiye 3 farklı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Aksaray'da tarımsal kalkınma hamleleri çerçevesinde çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amaçlanarak faaliyet gösteren 423 çiftçiye tohum desteği sağlandı. Aksaray Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisinin maddi destek sağladığı projede aspir, kuru fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumları dağıtıldı. 423 çiftçiye tohumların toprak ile buluşturulmasındaki hususlar hakkında bilgiler verildi. Bununla birlikte tarım arazilerinin etkinleştirilmesi ve nadas alanlarının daraltılması projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli 6 milyon TL tutarında 292 ton muhtelif tohum dağıtıldı. Bu projeyle birlikte Aksaray bitkisel üretimde Türkiye ikincisi olurken, 10 milyar TL üstündeki tarımsal üretim değerlerinde de Türkiye 16.'sı oldu. 423 çiftçiye 20 ton aspir, 5 ton yağlık ayçiçeği ve 13 ton kuru fasulye dağıtımının ardından 14 bin dekar atıl ve nadasa bırakılmış arazinin tarımsal üretime kazandırılması hedefleniyor.

Hibe desteğinden faydalanarak aspir tohumu tercih eden Kemal Çayır (58), "Bugün buraya geldik. Yüzde 75 hibe desteği ile tohumumuzu aldık. Allah razı olsun devletimizden, çok teşekkür ederim. Aldık şu an sıradayız bekliyoruz. Bu çiftçiye can oldu. Çok güzel oldu" dedi.

Su sorunları nedeniyle susuz tarım yaptığını vurgulayan Salih Taş (49), "Çiftçilikle meşgulüm, çiftçilerimize devletimiz destek veriyor. Bugün tohumlarımızı teslim aldık. Devletimizin yüzde 75 hine desteği ile vermiş olduğu tohumları toprakla buluşturacağız. Her sene olduğu gibi bu senede tohumları verdi. Ben su sıkıntımız olduğu için ben aspir tohumu aldım. Aspir ekeceğim inşallah su ihtiyacı çok olmayan bir üründür" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği
Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği
Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği
Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği

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Aksaray, Çiftçi, Tohum, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika


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