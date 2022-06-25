- Aksaray'da arpa hasadı başladı

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da arpa hasadı başladı.

Aksaray'daki tarım arazilerinde yılın ilk arpa hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi. Eskil ilçesinde biçerdöverlerle hasat başlarken, geniş ovasıyla tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçede yoğun mesai de başlamış oldu. Arpa hasadıyla başlayıp, buğday hasadıyla devam edecek olan ve Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası içerisindeki bölgede başlayan arpa hasadı hem üreticileri hem de tüketicileri sevindirdi.

Hasatla ilgili açıklama yapan Eskil ilçesine bağlı Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan, "Köyümüzde ekin hasatları başladı. Şükürler olsun, iyi çıkıyor ama ne kadar da iyi olsa susuz yani kıraç olduğundan yeterli verim alamadık, tam gübre atamadık. Bizim bu bölgeye bir an evvel suyun getirilmesi gerek. Bize iyi bir destek verilirse biz de bu sıkıntıları aşmış oluruz" dedi.

Biçerdöver işleten Halis Yol ise "Böğet köyünde ilk hasadımızı yaptık. Bu yıl hasadımız biraz zayıf. Yağmurlarımız olmadığından, su kaynaklarımız eksik olduğundan dolayı ekinlerimiz biraz zayıf ama buna da şükür. Bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu bereketli olmasını niyaz ederim. Türkiye'nin dörtte bir tahıl ihtiyacını karşılayacak arazimiz var, eğer bu bölgeye su desteği olursa çok daha fazla üretiriz" ifadelerini kullandı.