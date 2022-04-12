"Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" görüşe açıldı - Son Dakika
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"Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" görüşe açıldı

12.04.2022 11:50
"Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" görüşe açıldı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" çerçevesinde aktarlık mesleğinin yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" ilgili tarafların görüşüne sunuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" çerçevesinde aktarlık mesleğinin yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" ilgili tarafların görüşüne sunuldu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır" dedi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin talepleri doğrultusunda geleneksel yolla yeni nesillere aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. ATO'nun çalışmalarını yürüttüğü, ATO İDEA'nın koordinatörlüğünü yaptığı "Aktar (Seviye 5) Meslek Standardı"nın Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilerek 11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı ve meslek olarak belgelendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı"nın da hazırlanarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları olmak üzere ilgili tarafların görüş ve önerilerine sunulduğu kaydedildi. Sektörden alınan görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından nihai taslağın MYK'ya sunulacağı ifade edilen açıklamada, MYK Sektör Komitesi'nde incelenip doğrulanacak yeterliliğin MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası ulusal yeterlilik niteliği kazanacağı belirtildi.

"Hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacak"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak mesleklere standart kazandırılması ve belgeli meslek haline gelmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, ulusal yeterlilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aktar olarak çalışanların mesleği en doğru bilgilerle icra edeceğini kaydetti. Baran, "Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır" dedi.

"Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı"na ilişkin yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerin Ankara Ticaret Odası'nın www.atonet.org.tr web sitesinde "ATO'dan Duyurular" bölümünde yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek, 11 Mayıs tarihine kadar mesyet@atoidea.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. - ANKARA

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı' görüşe açıldı - Son Dakika


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