Alarko'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Alarko'dan Kadın Girişimcilere Destek

Alarko\'dan Kadın Girişimcilere Destek
02.06.2025 12:46
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Alarko Holding, Girişim Öncüleri Programı ile kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyor.

Alarko Holding'in kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2023'te başlattığı Girişim Öncüleri Programı, bu yıl da yenilenen içeriği ve artırılan destek kapasitesiyle devam edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Alarko Holding'in kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal etki odaklı yaklaşımının bir yansıması olan program, 2025 döneminde zenginleşen içerikleri ve genişleyen etki alanıyla girişimci ve girişimci adayı kadınlarla buluşmayı sürdürüyor.

Holdingin 2023'ten bu yana Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği program, kadın girişimciliği yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sunmayı hedefliyor.

Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 1700 kadına ulaşan program, yeni dönemde güncellenmiş eğitim modülleri, "Hayalden Başarıya" isimli ilham buluşmaları, podcast yayınları ve daha fazla girişimci kadına ulaşması planlanan hibe desteğiyle bilgi, deneyim, network ve finansmana erişimi aynı potada buluşturmayı amaçlanıyor.

Başlangıcından bu yana girişimci adayı ve girişimci kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan program, sağladığı eğitim ve hibe desteğinin ötesinde, "Girişim Öncüleri" ekosistemi oluşturma yönündeki yapılandırılmış çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Girişim Öncüleri Programı ile bu dönemde yapay zeka destekli dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve kooperatifleşme gibi alanlarda zenginleştirilmiş eğitim modülleriyle daha fazla kadın girişimciye destek sunulacak.

Program kapsamında kadınlara hem çevrim içi hem yüz yüze formatta toplam 20 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra mentörlük desteği sağlanacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimciler, projelerini jüriye sunarak hibe desteği alma fırsatı elde edecek. Bu yıl programa 1500 kadının katılması hedeflenirken, böylece üç yılda toplam katılımcı sayısının 3 binin üzerine çıkması bekleniyor.

20 girişimci hibe desteği almaya hak kazanacak

Bu yılın hibe çağrısı kapsamında, imalat, tarım, hizmet ve dijital üretim gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimciler programa başvurabilecek. Başvuru sürecinin ardından 40 kadın girişimci, 10 saatlik hızlandırma programını tamamlayarak projelerini jüriye sunacak. Değerlendirme sonucunda 20 girişimci hibe desteği almaya hak kazanacak.

Program kapsamında kadın kooperatifleri, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı işletmelerle anonim ve limited şirketler başvuruda bulunabilecek.

Yeni dönemde "Hayalden Başarıya" başlığıyla düzenlenecek ilham buluşmaları ve podcast yayınları aracılığıyla programa katılan girişimcilerin hikayeleri daha geniş kitlelerle buluşturulacak. Etkinlikler, başarılı kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşarak yeni girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyor.

"Topluma dokunan iş modellerinin çoğalmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit N. Yıldız, kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımının, sadece toplumsal adaletin değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın, yenilikçi ve refahın anahtarı olduğuna inandıklarını belirtti.

Yıldız, Girişim Öncüleri Programı ile kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına stratejik avantajlar sağlayan bilgi, deneyim ve bağlantı ağlarını da içeren bir ekosistem sunduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim, mentörlük ve hibe desteğinin yanı sıra kadınların ekonomik yaşamda daha görünür, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde varlık göstermelerine rehberlik ediyoruz. Üçüncü yılımızda eğitimlerimizi daha çok kadına ulaştırmayı ve hibe desteği sürecine aldığımız girişimcilerin sayısını artırarak nitelikli, sürdürülebilir, topluma dokunan iş modellerinin çoğalmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alarko'dan Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika

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