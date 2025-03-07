Albaraka Türk'e Elmas Ödül

Ekonomi

Albaraka Türk, Şikayetvar platformu tarafından verilen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde kazananlar, şikayet verileri, pazar payları ve 1,5 milyondan fazla müşterinin katıldığı memnuniyet anketi baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyimi Endeksi'nde elde edilen sonuçlara göre belirlendi.

Şikayetvar platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Albaraka Türk, katılım bankacılığı alanında en yüksek seviyeye verilen elmasa ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Çölmek, banka olarak her zaman müşteri memnuniyetini merkeze alan bir stratejiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Şube ve dijital bankacılık alanlarındaki ürün ve hizmetleriyle, müşterilerinin mevcut ve muhtemel ihtiyaçlarını gözeterek sürekli güncellenen bir banka olduklarını aktaran Çölmek, temasta oldukları bütün müşterilere en kısa sürede doğru çözümleri sunmak için çalıştıklarına değindi.

Müşteri memnuniyetinde, sektöre öncülük edecek pek çok hizmet geliştirdiklerini kaydeden Çölmek, "Müşteri memnuniyeti, bir yandan yenilikçi ve kaliteli ürünler geliştirerek güvenilir finansal ortaklık kurabilme, bir yandan da insan hayatına dokunan bir banka olma isteğimizin ifadesi. Bu ödül, faaliyetlerimize yol haritası çizen 'öncü bankacılık' vizyonuyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, bize duyduğu güven ve memnuniyetinin somut bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.