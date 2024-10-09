Alkollü İçecek Servisinde Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Alkollü İçecek Servisinde Yeni Düzenleme

Alkollü içki satışı yapan iş yerlerinde servis materyalleri yalnızca içki servisi için kullanılacak.

09.10.2024 10:46
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Açık alkollü içki satış belgesine sahip iş yerlerinde bulunan servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, açık alkollü içki satış belgesine sahip içki tüketim noktalarında, üzerinde alkollü içki marka, amblem ve logolarına yer verilebilecek servis amaçlı materyallerin kullanımına ilişkin sınırlar belirlendi.

Buna göre, söz konusu iş yerlerinde bulunan, piyasaya arz ambalajı bozulan alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan cam veya sair malzemeden yapılmış bardak, kadeh, sürahi ya da karaf gibi servis kaplarında, alkollü içkilerin piyasaya arz ambalajının tüketim öncesinde bozulmasında kullanılan açacaklar ve tirbuşonlarda, alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan tepsiler ve buz kovalarında, bira tipi alkollü içkinin servise hazır hale getirilerek servis kaplarına doldurulmasında kullanılan musluk düzeneklerinde, servis tezgahlarında bulundurulan alkollü içkilere özel paspaslarda ve alkollü içki karışımlarının hazırlanmasında kullanılan kap, ölçek ve çubuklarda alkollü içki marka, amblem veya logolarına yer verilebilecek.

Ancak söz konusu materyaller, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılamayacak.

Logo dışında içkilere ilişkin açıklamaya yer verilemeyecek

Bu materyallerin üzerinde, yalnızca piyasaya arzına izin verilmiş alkollü içkilerin orijinal arz ambalajında yer alan marka, amblem veya logolar kullanılabilecek.

Servis materyallerinin üzerinde, belirtilen nitelikte marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare ya da açıklamaya yer verilemeyecek.

Aykırı servis materyali kullanımı, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezası uygulanacak.

Tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

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