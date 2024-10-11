Alpine A390_ß: Elektrikli Coupe SUV Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alpine A390_ß: Elektrikli Coupe SUV Tanıtıldı

Alpine A390_ß: Elektrikli Coupe SUV Tanıtıldı

Alpine, 2025'te üretime geçeceği elektrikli A390_ß modelini Paris'te tanıttı.

11.10.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alpine, A290 modelinin ardından tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_ß gösteri aracının ön tanıtımını gerçekleştirdi. 5 koltuklu bir Coupe SUV modeli olan A390_ß, Alpine'in motor sporları tecrübesini günlük kullanıma taşıdığı ikinci modeli oldu. Alpine A390'ın, seri üretimine 2025 yılından itibaren başlanacak.

Alpine'in elektrikli modellere geçiş hamlesini simgeleyen Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_ß modelinin ön tanıtımı Paris'te gerçekleştirildi. Dream Garage'ın ilk modeli olan A290'ın tanıtımının ardından, şimdi de Coupe SUV modeli A390'ın konsept aracı tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre; 5 koltuklu bir Coupe SUV olarak tasarlanan A390_ß Alpine'in gelecek vizyonunda yer alan spor fastback yaklaşımının ön gösterimi niteliğini taşıyor. Alpine, A390_ß modeli için 2025 yılından itibaren Fransa'daki tarihi Dieppe fabrikasında seri üretime başlayacak.

A390_ß, Alpine'in klasikleşmiş dış görünümünden birçok iz barındıran bir tasarıma sahip. Dış tasarımında su damlasından ve jantlarında ise kar tanelerinin kristal görünümünden ilham alınan modelde, Alpine Mavisi renginin ve ışık oyunlarının kattığı hareketlilik, A390_ß'nın dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ön ve arka aydınlatma şeridinin altında "Kozmik Toz" adı verilen ışıklı üçgenler, atmosferi delen bir kuyruklu yıldızı andırıyor.

Arka difüzörle uyumlu aydınlatmalı ışık şeridi 80 mm uzatılabiliyor veya geri çekilebiliyor. Böylece A390_ß'nın "kısa kuyruklu" tasarımdan "uzun kuyruklu" tasarıma dönüşmesini sağlıyor. Bu uzatma özelliği, aerodinamik sürtünme katsayısını azaltıyor ve aracın sürüş menzilini arttırıyor. Spor fastback formunda tasarlanan model, akıcılığı ve sportifliği ferahlıkla birleştiriyor. Kesintisiz bir çizgi gibi görünen eğimli arka camın ürettiği siluet, aracın aerodinamik performansını iyileştiriyor. A390_ß'nın dış tasarımı, seri üretimi yapılacak modelin dış tasarımına yüzde 85 oranında sadık kalacak şekilde tasarlandı.

Konsept bir iç mekan

A390_ß'nın iç tasarımında, kontrast detaylar ve düalite ön planda. Modelin renkli dış cephesi, tek renkli iç mekan ile zıtlık oluştururken, keskin siyah mineral ise kusursuz kar beyazı rengiyle kontrast oluşturuyor. A390_ß'nın iç mekanı, Alplerden ilham alan bir dağ manzarası gibi beyaz bir renkte tasarlandı. Kapıları zıt yönde açılan ve B sütunu olmayan modelde, kokpit sürücüye "bütünleşme" deneyimi vadediyor. Direksiyonun hemen arkasında, arka arkaya yerleştirilen üç cam panel, sürüş bilgilerinin dinamik ve çok boyutlu okunması için holografik bir etki oluşturuyor.

Modelin direksiyonu, doğrudan Formula 1'den ilham alınarak tasarlandı. Kompakt, teknik ve hassas tasarımıyla öne çıkan direksiyon, sürücünün günlük ve sportif sürüş deneyimleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. A390_ß'yı çalıştırmak için, direksiyonun tam ortasına anahtar işlevi gören bir buz kristali yerleştiriliyor.

Sportif deneyimin tadını tam anlamıyla çıkarmak adına Alpine tasarım ekibi, A390_ß sürücü koltuğunu geliştirirken bir Formula 1 yarış koltuğundan yararlandı. Bu yenilikçi koltuk, günlük kullanım ya da sportif kullanım olmak üzere iki tür kullanım için iki ayrı sürüş pozisyonu sunuyor. Günlük kullanımda koltuk pozisyonu daha yüksek ve pedallar yere daha yakınken; sportif kullanımda ise F1 konumunu alıyor, pedallar yükseliyor ve direksiyon sertleşiyor.

Sürücü odaklı ön bölümün aksine, arka kısım konfora vurgu yapıyor. Araç içi konforu üst düzeye çıkartmak için arka koltuklarda hafızalı sünger kullanıldı. Orta kısımda ise hologram formunda bir küp, arka yolculara hitap edecek şekilde konumlandırıldı. Koltuğun üst kısmında, buz bloklarıyla çevrelenen hoparlörler, sesin ön koltuklardan arka koltuklara yansımasını sağlayarak sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Arka bölümün tavanındaki Stratasys kristalleri, güneş ışınlarının altında karın ışıltısını çağrıştırıyor.

Günlük kullanım ve sportiflik bir arada

A390, 5 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip sportif bir fastback ile A110 sürüş deneyimini hayata geçirmeyi hedefliyor. Alpine'in gelecekteki spor fastback otomobili A390, Ampere'in AmpR Medium platformunun büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonunu temel alarak elektrikli olarak tasarlanacak. Elektromotorlara özel bu platformun esnekliği ve avantajları, Alpine mühendislerinin sportif bir fastback geliştirmek için gerekli değişiklikleri yapmalarını sağladı. Örneğin bataryalar ağırlık merkezinin olabildiğince yere yakın olmasını sağlamak ve yol tutuşunu iyileştirmek adına yolcu bölmesinin altına yerleştirildi. Kabin bölümü ise yolculara içten yanmalı bir modelden daha fazla alan hissi sağlaması için düz bir zemin ile optimize edildi. Bu sportif fastback, biri önde ve ikisi arkada olmak üzere Alpine tarafından geliştirilen üç adet elektromotora ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemine de sahip olacak. Güç aktarımı, mühendisler tarafından geliştirilen "Aktif Tork Yönlendirme" akıllı tork yönetim sistemi tarafından yönetilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alpine A390_ß: Elektrikli Coupe SUV Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:18:52. #1.11#
SON DAKİKA: Alpine A390_ß: Elektrikli Coupe SUV Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.