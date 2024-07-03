Altıeylül Belediyesi Tarlalarında İlk Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altıeylül Belediyesi Tarlalarında İlk Hasat Gerçekleştirildi

Altıeylül Belediyesi Tarlalarında İlk Hasat Gerçekleştirildi

Altıeylül Belediyesi'nin tarlalarında yapılan arpa ve buğday hasadı büyük bir başarıyla tamamlandı. Elde edilen ürünler, belediyeye ekonomik katkının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ulaşacak.

03.07.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediyesi'nin tarlalarında ilk hasat, Belediye Başkanı Hakan Şehirli tarafından gerçekleştirildi.

Taşköy, Nergiz ve Pamukçu mahallelerinde bulunan 73 dönümlük belediye tarlasında bu yıl arpa ve buğday hasadı büyük bir başarıyla tamamlandı. Elde edilen verimli ürünler, belediyeye ekonomik katkının yanı sıra, işlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına da ulaşacak.

Başkan Şehirli, yapılan hasat çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çiftçi milletin efendisidir ilkesiyle hareket ediyoruz. Tarım faaliyetlerimizde elde ettiğimiz başarılar, hem şehrimizin ekonomik gücüne katkı sağlıyor hem de sosyal sorumluluk anlayışımızın bir göstergesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyor."

Başkan Şehirli ayrıca şunları ekledi, "Altıeylül, tarım şehri olarak bilinir ve tarımın şehrimizdeki önemini vurgulamak istiyorum. İlerleyen dönemlerde tarım faaliyetlerini artırarak hem yerel ekonomiyi güçlendirecek hem de sosyal yardım faaliyetlerini daha etkin hale getireceğiz."

Başkan Şehirli, yangın konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman yangınlar meydana geliyor. Özellikle ekili ve ormanlık alanlarda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yangına sebep olacak tüm davranışlardan uzak durmalıyız. İnsanların emeğine ve canımız olan ormanlara zarar gelmemesi için herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini önemle belirtiyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıeylül Belediyesi Tarlalarında İlk Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Altıeylül Belediyesi Tarlalarında İlk Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement