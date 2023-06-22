Altın düşüşle başladı - Son Dakika
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Altın düşüşle başladı

22.06.2023 10:51

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.465 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.700 liradan satılıyor.

DÜŞÜŞ SEYRİNDE

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.465 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.700 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün günü 1.933 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.928 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dediğini aktardı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi. Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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