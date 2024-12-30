Altın Fiyatı 2.995.000 TL'ye Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 2.995.000 TL'ye Geriledi

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 2.995.000 TL olarak işlem gördü.

30.12.2024 17:47
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 995 bin lira, en yüksek 3 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 995 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 4 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 260 milyon 321 bin 818,54 lira, işlem miktarı ise 1.089,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 350 milyon 402 bin 849,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.004.000,002.666,00

En Düşük2.995.000,002.642,30

En Yüksek3.003.000,002.663,00

Kapanış2.995.000,002.644,00

Ağırlıklı Ortalama2.999.807,652.647,51

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.260.321.818,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.089,53

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 2.995.000 TL'ye Geriledi - Son Dakika

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