Altın Fiyatı Anlaşmayla Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı Anlaşmayla Düşüşe Geçti

ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşması sonrası altının ons fiyatı yüzde 2,2 geriledi.

12.05.2025 14:45
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Altının ons fiyatı, 4 ay üst üste yükselmesinin ardından ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla, bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştı. Buna göre, taraflar ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması ve yatırımcıların güvenli liman taleplerinin azalmasıyla altının ons fiyatında kayda değer düşüşler görüldü.

Tarife söylemleri ve uygulanan gümrük vergilerinin yarattığı endişelerin etkisiyle ocak-nisan döneminde rekorlar kırarak yükselen altının ons fiyatı 21 Nisan'da 3 bin 500 doları test etmişti. Jeopolitik riskler ve tarife söylemleriyle mayıs ayında yükselişle başlayan altının ons fiyatı 5 Mayıs'ta 3 bin 434 dolara kadar yükseldi. Geçen hafta tarifelere yönelik gelen olumlu haberlerle gerilemeye başlayan altının ons fiyatındaki düşüşler, bu hafta açıklanan anlaşma haberiyle daha da sertleşti. Bugün ons altının fiyatı 3 bin 207 dolara kadar gerildi. Böylece altının ons fiyatı mayıs ayında yüzde 2,2 değer kaybetmiş oldu.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın etkisiyle altının ons fiyatının gerilediğini ancak Çinli yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talebin düşüşleri engellediğini belirterek, "ABD ile diğer ticaret ortakları arasında gümrük vergilerini düşürmeye yönelik yeni ticaret anlaşmaları, altına yönelik güvenli liman talebini aşındırabilir ve önümüzdeki aylarda fiyatları olumsuz etkileyebilir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Anlaşmayla Düşüşe Geçti - Son Dakika

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