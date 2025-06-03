Altın Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 216 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 215 bin lira, en yüksek 4 milyon 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 236 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 461 milyon 223 bin 983,81 lira, işlem miktarı ise 1529,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 639 milyon 758 bin 8 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Halkbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 4.236.000,00 3.365,00 En Düşük 4.215.000,00 3.355,00 En Yüksek 4.235.000,00 3.365,00 Kapanış 4.216.500,00 3.357,50 Ağırlıklı Ortalama 4.226.823,42 3.358,63 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.461.223.983,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.529,51 Toplam İşlem Adedi 78

Kaynak: AA