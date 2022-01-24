Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Fed faiz toplantısında faiz artırımına ilişkin karar alınırsa bu kararın doları güçlendireceği gibi altın fiyatlarında düşüşe neden olacağı söyleniyor. Dolara endeksli altın fiyatları, doların değerine göre hareket ediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 797,8

Gram altın satış: 798,4

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 1.277,0

Çeyrek altın satış: 1.308,9

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 2.554,0

Yarım altın satış: 2.617,9

TAM ALTIN

Tam altın alış: 5.108,0

Tam altın satış: 5.219,8