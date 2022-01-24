Fed faiz toplantısında faiz artırımına ilişkin karar alınırsa bu kararın doları güçlendireceği gibi altın fiyatlarında düşüşe neden olacağı söyleniyor. Dolara endeksli altın fiyatları, doların değerine göre hareket ediyor.
Gram altın alış: 797,8
Gram altın satış: 798,4
Çeyrek altın alış: 1.277,0
Çeyrek altın satış: 1.308,9
Yarım altın alış: 2.554,0
Yarım altın satış: 2.617,9
Tam altın alış: 5.108,0
Tam altın satış: 5.219,8
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika Ekonomi