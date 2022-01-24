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Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika

Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

24.01.2022 09:27
Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Haftanın ilk gününde gram altında hafif yükseliş görüldü. Altın fiyatları için gözler, 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısına çevrildi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum.

Fed faiz toplantısında faiz artırımına ilişkin karar alınırsa bu kararın doları güçlendireceği gibi altın fiyatlarında düşüşe neden olacağı söyleniyor. Dolara endeksli altın fiyatları, doların değerine göre hareket ediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 797,8

Gram altın satış: 798,4

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 1.277,0

Çeyrek altın satış: 1.308,9

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 2.554,0

Yarım altın satış: 2.617,9

TAM ALTIN

Tam altın alış: 5.108,0

Tam altın satış: 5.219,8

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika
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