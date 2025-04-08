Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

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Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

08.04.2025 15:14  Güncelleme: 15:23
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Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü.

SOLUĞU KUYUMCULARDA ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 776 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

TAM ALTIN 24 BİN 583 LİRADAN SATILIYOR

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı - Son Dakika

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